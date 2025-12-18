В акватории Новороссийска будут слышны учебные стрельбы 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, новороссийская военно-морская база дважды проведет учения с применением стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия НВМБ будут проходить с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. При проведении учений дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атаки БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

На период проведения учений НВМБ в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов, в том числе прогулочных и спортивных. Ограничения распространяются также на водолазные спуски и любые виды подводных работ.

София Моисеенко