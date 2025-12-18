Путин поговорил с пятилетним Тимуром Рясным после участия в «Елке желаний»

Президент России Владимир Путин пообщался с одним из детей, шарик-открытку с новогодним желанием которого он выбрал в рамках участия в благотворительной акции «Елка желаний». Президент поговорил по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из ХМАО, который хочет попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин поинтересовался, что Тимур попросил у Деда Мороза на Новый год. Услышав ответ о санках, президент положительно отреагировал и дал мальчику совет: «Я думаю, что дедушка Мороз обязательно пришлет санки. Только ты, когда будешь кататься на санках, будь осторожным, аккуратным, ладно? Имей в виду, что те навыки, которые ты получил сейчас в Москве, общаясь с сотрудниками Дорожно-постовой службы, ты должен иметь в виду и применять, когда ты сам будешь кататься на санках. Ни в коем случае не выскакивай на какие-то проезжие части, где машины ездят!»

Мальчик во время разговора спросил у президента, можно ли отправить ему подарок. Владимир Путин поблагодарил мальчика и выразил заинтересованность в сюрпризе. «Спасибо, а какой?»— спросил он. Тот ответил, что президент «скоро узнает».

3 декабря Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он выбрал три открытки-шарика с новогодними желаниями детей, которые пообещал исполнить. Подопечными президента также стали семилетний Игорь Степаненко из Московской области, мечтающий посетить музей Мирового океана в Калининграде, и девятилетняя Варвара Смахтина из Москвы, загадавшая встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.

Акция «Елка желаний» ежегодно проводится с 2018 года. В рамках мероприятия любой желающий может исполнить новогодние мечты детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.