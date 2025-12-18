Спасатели потушили шесть пожаров в Ленобласти за прошедшие сутки

Подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области за прошедшие сутки девять раз выезжали по вызовам о чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, областными спасателями за указанный срок было ликвидировано, в частности, шесть пожаров — с возгораниями боролись 45 человек личного состава и 12 единиц техники. По итогу было спасено два человека.

Также удалось ликвидировать последствия трех ДТП на территории Ленобласти. К этой работе привлекалось 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Был спасен один человек.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о крупном пожаре в складском комплексе, который спасатели в течение нескольких часов тушили на Индустриальной улице в Гатчине.

Андрей Цедрик