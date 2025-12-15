В Гатчине тушат крупный пожар в складском здании на Индустриальной улице

Крупный пожар произошел вечером 15 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области. Возгорание тушат на Индустриальной улице в Гатчине.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, объемное горение происходит в крытом металлом двухэтажном бетонном складском здании размером 10x20 метров.

При этом спасатели действуют сейчас в условиях повышенной опасности, проводя боевое развертывание и принимая меры по недопущению распространения огня.

Информация о пострадавших в настоящий момент выясняется, отметили в МЧС Ленобласти.

UPD: В 21:00 в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения и начале проливки места пожара. В общей сложности в его тушении задействованы 22 человека личного состава и семь единиц спецтехники.

Андрей Цедрик