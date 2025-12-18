Кредиты оформили без заемщиков

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий суд Москвы ограничил в сроках ознакомления с материалами расследования обвиняемых в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств разорившегося барнаульского Тальменка-банка. По версии следствия, около полумиллиарда рублей топ-менеджмент финансового учреждения похитил, фальсифицировав кредитные договоры почти на 700 жителей Крыма. Последние узнали об этом после того, как у них начали списывать средства с зарплатных карт и блокировать счета в других банках в связи с якобы непогашенными кредитами в Тальменка-банке.

Речь идет о находящемся под домашним арестом экс-руководителе московского филиала банка Яне Долматовой, а также содержащихся в СИЗО бывших заместителе председателя правления этого кредитного учреждения Аркадии Комягинском и топ-менеджере крымского филиала Дмитрии Дриевском. Читать материалы они начали еще в феврале нынешнего года, и, как посчитал следователь, последние двое умышленно затягивали этот процесс, в связи с чем суду пришлось их поторопить.

На расследование этого уголовного дела у правоохранителей ушло ровно шесть лет. С декабря 2019 года им занималось УМВД по ЦАО Москвы, но уже 7 июля 2020 года материалы были переданы в ГСУ СКР по Москве.

Как уже рассказывал “Ъ”, о масштабных махинациях с займами в московском филиале Тальменка-банка, в которых использовались данные ничего не подозревавших крымчан, стало известно в конце 2019 года, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово взыскивать с них долги по кредитам. Сам банк лишился лицензии 23 января 2017 года с долгом 2,5 млрд руб. в связи с полной утратой собственных средств.

Однако в судах выяснилось, что никто из граждан никаких денег в Тальменка-банке не получал. После этого от ответчиков посыпались жалобы в прокуратуру и полицию.

По версии следствия, кроме Аркадия Комягинского, курировавшего подразделения, расположенные в Крыму и городе Севастополе, Яны Долматовой и Дмитрия Дриевского, который после краха кредитного учреждения числился старшим специалистом в ООО «Микрофинансовая компания "Юпитер 6"», активное участие в преступлении принимал и бывший председатель правления Тальменка-банка Олег Семкичев. Однако он уехал за границу, после чего был объявлен в розыск и заочно арестован. Дело в отношении господина Семкичева выделено в отдельное производство.

По версии СКР, мошенники из числа бывших акционеров и руководителей Тальменка-банка в преддверии отзыва у него лицензии с 30 декабря 2016 по 13 января 2017 года оформили на почти 700 крымчан кредиты на 424 млн руб. Размер «займов» составлял от 500 тыс. до 1 млн руб., а выдавались деньги под 25% годовых.

В ходе расследования была установлена интересная деталь: все займы оформлялись на реальных людей, а в базу вносились их настоящие паспортные данные, за исключением того, что в большинстве случаев указывалось, что заемщики зарегистрированы в столице.

Деньги, соответственно, якобы выдавались в столичном филиале барнаульского банка, поэтому и АСВ первоначально начало взыскивать с них долги в судах Московского региона. Видимо, расчет злоумышленников и строился на том, что судебные разбирательства будут проходить по указанным в кредитных договорах местам регистрации ответчиков, где найти их не удастся. Так поначалу и получилось: несколько судебных решений были вынесены в отсутствие «заемщиков», которых якобы уведомили, но в суд они так и не пришли. О том же, что они якобы должны Тальменка-банку, люди узнавали, когда к ним приходили судебные приставы, блокировались средства на счетах в других банках или списывались деньги с зарплатных карт. Из опросов же жителей полуострова, чьи имена фигурировали в деле, следовало, что они никогда не ездили в столицу, тем более за кредитом. В итоге взыскание псевдодолгов по исполнительным листам с крымчан было приостановлено лишь после вмешательства Генпрокуратуры.

