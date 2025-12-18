МГПУ закроет непедагогические направления с 1 сентября 2026 года

Московский городской педагогический университет (МГПУ) с 1 сентября 2026 года закроет обучение по непедагогическим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

С 1 сентября в другие университеты переведут 9% от общего числа студентов МГПУ: обучающихся специальностей актерского мастерства, дизайна, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, юриспруденции, муниципального управления и ряда других.

Среди вузов, в которые переведут обучающихся, — Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ). Студенты педагогических направлений продолжат обучаться в МГПУ.

«Это стратегическое решение позволит каждому из вас получить качественное образование в университете, для которого ваше направление является основным и профильным»,— отметили в университете.

В МГПУ сообщили, что переводить студентов в другие университеты будут целыми группами, а образовательная программа полностью сохранится. Кроме того, прежними останутся условия и стоимость обучения.