Газ помирит поссорившихся из-за Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил вечером в среду, 17 декабря, о заключении мегасделки по экспорту в Египет природного газа на сумму $35 млрд. Глава израильского правительства отметил, что масштабная сделка укрепит статус Израиля как «региональной энергетической державы». По словам официальных лиц еврейского государства, соглашение с Каиром готовилось давно, однако его подписание регулярно откладывалось. В итоге решающее слово сказали США, для которых газовый контракт станет средством, позволяющим примирить две страны, отношения между которыми существенно осложнились из-за двухлетней войны в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня я одобрил крупнейшую газовую сделку в истории Израиля,— заявил Биньямин Нетаньяху в видеообращении, которое он записал вместе с министром энергетики еврейского государства Эли Коэном.— Объем соглашения (с Египтом.— “Ъ”) составляет 112 млрд шекелей ($34,7 млрд.— “Ъ”). Из них 58 млрд ($17,9 млрд.— “Ъ”) пойдут напрямую в государственную казну». По словам Нетаньяху, соглашение предполагает масштабное развитие газовой инфраструктуры с участием американской компании Chevron и израильского бизнеса. «Я утвердил эту сделку после того, как были обеспечены наши интересы в сфере безопасности и иные жизненно важные интересы, о которых я не буду говорить подробно. Эта сделка значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе»,— отметил господин Нетаньяху.

Поставки газа в Египет будут осуществляться с израильского месторождения Левиафан в Средиземном море. Запасы газа на шельфе, по официальным данным, достигают 600 млрд кубометров. Израильские власти называют их «стратегическим активом, способным изменить энергетический баланс региона».

О соглашении между Израилем и Египтом было объявлено еще в августе. Однако процесс его утверждения застопорился из-за позиции Израиля: Эли Коэн не дал сделке хода, сославшись на отсутствие в контракте четких гарантий того, что израильская сторона получит «справедливые цены». Как утверждает неназванный израильский чиновник, которого цитирует канал CNN, правительство Нетаньяху сознательно затягивало процесс по непонятным причинам. Решающую роль сыграло давление со стороны администрации президента США, которая лоббирует интересы участвующей в проекте компании Chevron. После заявлений господина Коэна контакты с ним демонстративно сократил министр энергетики США Крис Райт, отменивший визит в Израиль 31 октября.

Публично израильское руководство представило задержку в обсуждении контракта с Египтом как элемент переговорной тактики, однако в конце концов было вынуждено поставить подпись под сделкой.

Что касается Египта, он импортирует газ из Израиля в течение долгого времени. «У нас нет проблем с получением газа из Израиля,— заявлял министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек эль-Молла 1 марта 2024 года, выступая в кулуарах саммита Форума стран—экспортеров газа.— Была остановка на несколько недель вначале (после старта полномасштабных боевых действий в секторе Газа.— “Ъ”), но затем все возобновилось». Сам Египет, по словам господина аль-Муллы работает как газовый хаб для других стран и регионов. «Мы экспортируем газ по трубопроводам в Иорданию,— указал министр.— Мы экспортируем СПГ с заводов Египта в Европу. Поэтому концепция хаба уже работает». Каир заинтересован в привлечении газа и с месторождений Кипра.

С началом войны в секторе Газа отношения между Израилем и Египтом заметно ухудшились, несмотря на то что республика — одна из немногих арабских стран, имеющих дипломатические отношения с еврейским государством.

Каир в последние годы нарастил военное присутствие на Синайском полуострове, опасаясь, что на египетскую территорию хлынут тысячи палестинских беженцев, спасающихся от израильских ударов. Дипломатические контакты межу североафриканской страной и Израилем также были значительно сокращены.

Администрация Трампа полагает, что газовое соглашение, расширяющее поставки энергоносителей на север Черного континента, сблизит Израиль и Египет. «Это огромная возможность для Израиля,— обращает внимание один из американских источников портала Axios.— Продажа газа Египту создаст взаимозависимость, сблизит страны, обеспечит более надежный мир и предотвратит войну».

Белый дом уже уведомил правительство Нетаньяху, что попытается помочь в организации саммита с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси сразу после заключения сделки. Это, вероятно, позволило бы символически преодолеть ту паузу, которая возникла в развитии отношений между Израилем и арабскими странами после начала войны в Газе.

Нил Кербелов