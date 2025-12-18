Лавров задался вопросом, как будут организованы выборы на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине ставят вопрос о том, как их организовать. По словам российского министра, важно то, как «Запад будет эти выборы оркестрировать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Но само напоминание: народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение»,— заметил Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия».

Президент США Дональд Трамп в декабре заявил, что власти Украины «используют войну как предлог, чтобы не проводить выборы, но у украинского народа они должны быть». Владимир Зеленский затем сказал, что готов провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность в процессе проведения голосования. Он также заявил о готовности попросить Верховную раду создать правовую основу для выборов во время действующего военного конфликта.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Срок полномочий Владимира Зеленского официально истек в мае 2024 года. Он продолжает занимать свой пост, поскольку на Украине действует военное положение, во время которого, согласно конституции страны, запрещено проводить выборы.

Лусине Баласян