Умер хореограф Ханс ван Манен

Нидерландский хореограф Ханс ван Манен умер 17 декабря в возрасте 93 лет. О его смерти сообщили в пресс-службе Нидерландского национального балета.

Ханс ван Манен родился 11 июля 1932 года в нидерландской провинции Амстелвен. В 1955 году он дебютировал с постановкой «Оле, Оле, Маргарита» для шоу певца и актера Рамзеса Шаффи. С 1988-го по 2003 год господин ван Манен был хореографом Нидерландского театра танца, а в 2005 году стал постоянным хореографом Нидерландского национального балета, где до последних дней жизни продолжал репетировать постановки.

«Есть одна вещь, которая никогда не менялась за 66 лет между его первым и последним балетом. И это его собственный, неповторимый стиль; его ключевые элементы — ясность структуры, утонченная простота и отвращение к ненужным декоративным изыскам»,— сообщили в Нидерландском театре балета. Сам хореограф говорил, что в своих балетах стремится «к все меньшему количеству движений. Каждый лишний шаг должен быть отброшен».

За свою жизнь Ханс ван Манен создал свыше 150 постановок, включая балеты телевидения. Помимо трех «хранителей» его репертуара — Нидерландского национального балета, Нидерландского театра танца и танцевальной компании Introdans, произведения хореографа исполняют более сотни трупп за рубежом. Среди них — коллективы Штутгартского балета, балета Берлинской оперы, Королевского балета Великобритании, балета Венской государственной оперы, санкт-петербургского Мариинского театра и Большого театра в Москве.