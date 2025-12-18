Отелям объявили общий сбор

Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень вводят туристический налог. С 1 января в городах начнут взимать сбор с гостиниц, отелей и баз отдыха. Минимальный платеж — 100 руб. в сутки будет включен в стоимость проживания. Собранные средства направят на развитие туристической инфраструктуры. Ставка налога в Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени установлена на уровне 2%. В Самаре она составит 1%, при этом к 2030 году ее планируют повысить до 5%.

Нововведения позволят ежегодно пополнять бюджеты регионов на сотни миллионов рублей, отмечает президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Самара и Тюмень — достаточно популярные туристические направления. Многие жители Самарской и Тюменской областей приезжают в столицы своих регионов. Тюмень в последние годы прославилась как российская столица горячих источников, соответственно, это привлекает тех, кто планирует пассивный отдых без экскурсий. В Самаре самый популярный тур называется "Волжские каникулы", в него входит не только Самара, но и Тольятти, и Сызрань. Это и волжские берега, и заповедник рядом с Самарой, прекрасная набережная, музей космонавтики.

Каждый регион принимает до 1 млн туристов каждый год, я думаю, что они оба входят в топ-20 туристических направлений России.

Что касается пополнения бюджета за счет нового налога, например, Кавказские Минеральные Воды — регион-лидер — собрали, если не ошибаюсь, около 300 млн руб. в 2025 году. Маленькие города собрали, может быть, какие-то десятки миллионов. Я думаю, что и Самара, и Тюмень соберут сотни миллионов, Курск, вероятно, меньше».

В то же время генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский считает, что введение туристического налога в этих регионах приведет к избыточной налоговой нагрузке на гостиничный сектор: «Туристический налог напрямую на спрос практически никак не повлияет, но существенно скажется на экономике предприятий. Мы недавно проводили расчеты и обосновывали, почему повышать туристический налог выше 2% практически невозможно. Это приведет к тому, что бизнес будет испытывать абсолютно чрезмерную нагрузку: 1% туристического налога — это, по-моему, 2,5% от доходности бизнеса, 2% — это, соответственно, 5% от дохода предприятий, а пятипроцентный налог будет превышать 20% от доходов средств размещения.

Гостиницы — это и так бизнес с низкой маржинальностью и очень длинной окупаемостью, и мы всячески боремся за то, чтобы сформировать инвестиционную привлекательность этого вида бизнеса, чтобы простимулировать развитие инфраструктуры. Такого масштаба туристический налог будет просто убийственным для всех наших инициатив».

Также меняются правила работы гостиниц. С 2026 года заселение станет возможным по водительскому удостоверению, а отменить бронь без штрафа можно будет не позднее, чем за сутки до заезда.

Андрей Дубков