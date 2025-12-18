Госдума приняла в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом

Государственная дума единогласно приняла в первом чтении законопроект об ограничениях против лиц, пытающихся избежать уголовного или административного наказания за рубежом.

При обсуждении законопроекта депутат Нина Останина (КПРФ) призвала ужесточить законопроект ко второму чтению, отменив в нем норму о предоставлении гуманитарного пособия родственникам граждан, попавших под ограничения. Парламентарий также поинтересовалась, попадает ли под действие нового закона «изобретатель гибкого планшета» Натан Борухович Сагал (по сообщениям СМИ, это имя при получении израильского гражданства взял Анатолий Чубайс). Госпожа Останина обвинила его в краже 13 млрд руб.

С докладом по законопроекту выступил глава думской комиссии по противодействию внешнему вмешательству Василий Пискарев («Единая Россия»). Его спросили, насколько обоснованным он считает уравнивание статуса уголовных преступников с административными правонарушителями в области введения ограничения. На это господин Пискарев ответил, что депутаты не вводят наказание, речь об «ограничениях» — «не более того». «Здесь нет ничего личного»,— заявил депутат.

Новые ограничения направлены против граждан, признанных виновными в совершении уголовного преступления или административного правонарушения по некоторым составам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), включая нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ).

Среди ограничительных мер:

Запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого;

Приостановка регистрации прав на недвижимость;

Приостановка действия водительского удостоверения;

Запрет регистрации транспортных средств;

Отказ в заключении кредитного договора;

Отказ в предоставлении гос- и муниципальных услуг онлайн;

Приостановка действия лицензий;

Запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ;

Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества

Отказ в выполнении некоторых консульских действий;

Запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности;

Запрет на использование электронной подписи.

Согласно одной из статей законопроекта, члены семей граждан, попадающих под новые ограничения, получат право на «ежемесячное гуманитарное пособие»,, если у них нет самостоятельных источников дохода.

Степан Мельчаков