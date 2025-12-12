Экспорт мясомолочной продукции из Курской области уменьшился на 2%

За 11 месяцев 2025 года Курская область экспортировала 243,8 тыс. т мяса, молока и кормов, сообщило региональное управление Россельхознадзора. По официальной статистике, это на 5 тыс. т, или 2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, основную часть экспортируемой продукции составили корма и кормовые добавки — 176 тыс. т (72,2% от общего объема поставок). Их отправили в Китай, Марокко, Турцию, Туркменистан, Бангладеш, Грузию, Ирак, Ирландию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Узбекистан и страны ЕАЭС.

Кроме того, курские производители поставили 53,8 тыс. т (22,1%) мяса в Азербайджан, Вьетнам, Гану, Гонконг, Грузию, Китай, Монголию, ОАЭ, Сербию и Таджикистан. Также область экспортировала 11,7 тыс. т (4,8%) сырья животного происхождения (технический жир и пухо-перовая смесь) и 2,3 тыс. т (0,9%) молока в страны СНГ и ЕАЭС.

С начала года Орловская и Курская области увеличили экспорт растительной продукции в Китай на 66%.

Егор Одегов