«Городские истории», «Елки-12» с Дмитрием Нагиевым, и «Морозко»

В пятницу, субботу и воскресенье в городском театре Новороссийска для юных жителей и гостей города пройдет сразу несколько новогодних спектаклей. Также для семейного отдыха подойдет поход в кино — в прокат вышло сразу несколько кинокомедий. Одним из способов отдохнуть на свежем воздухе станет участие в аудиоспектакле на набережной. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

19 и 21 декабря в 10:30 и в 12: 30 в Новороссийском городском театре покажут музыкальную интерактивную сказку для детей «Дед Мороз и счастье для Тимоши». «Заяц Тимоша очень хотел встретить с друзьями Новый год, но он заболел. И его подруга Дуняша старается отыскать счастье для лучшего друга, чтобы он встретил Деда Мороза и отметил праздник»,— так описывается детское шоу.

Стоимость билетов — 1000 руб. (0+)

20 декабря в 10:00 в Новороссийском городском театре покажут детский музыкальный спектакль «Приключения в Изумрудном городе». «Мы создали музыкальное сказочное путешествие, в котором волшебник — тот, кто не боится, кто верит в дружбу и силен духом, и именно такому ничего не стоит превратить серый мир в сияющую всеми красками вселенную»,— обещают создатели спектакля.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

21 декабря в 10:00 и в 12:00 на сцене Новороссийского городского театра покажут детский спектакль «Морозко». Всеми любимая сказка о добре и зле, трудолюбии и лени обретает новый сюжет житейской мудрости.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

20 и 21 декабря пройдет аудиоспектакль «Городские истории», который начинается в 11:00 у фонтана на пересечение улиц Новороссийская Республика и Советов. Место окончания: фонтан «Дарующая воду».

Двенадцать героев придут к вам из прошлого, чтобы рассказать свои истории. Двенадцать раз вы сами станете этим прошлым, его наблюдателем и участником. По словам организаторов, спектакль «Городские истории» идеально подойдет для всей семьи. Необычная художественная подача исторических событий, нестандартный маршрут и волшебные наушники, создадут непередаваемую атмосферу, и завоюют любовь, как самых маленьких, так и самых взрослых участников прогулки.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

Вверх

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) идет показ фильма «Невероятные приключения Шурика» — ремейка легендарных советских фильмов с отсылками к другим российским и зарубежным кинолентам. В пародийной комедии сыграли звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и другие.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Еще одна киноновинка, которую можно посмотреть во всех кинотеатрах города — семейная комедия «Снеговик». В центре сюжета — история о том, как девочка и снеговик, склонный к забывчивости, объединяются, чтобы спасти волшебство праздника от злой вьюги. Для этого им предстоит выполнить квест по заснеженной Москве.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

В декабре 2025 года в прокат вышла российская комедия «Волчок», события которой разворачиваются во времена Российской империи. «Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих», — говорится в описании фильма.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

18 декабря в кинотеатрах стартовал показ новой, уже двенадцатой части новогодней франшизы «Елки» с Дмитрием Нагиевым и Рузилем Минекаевым в главных ролях. Первая часть этой праздничной киносерии вышла 15 лет назад, и с тех пор создатели неустанно работают над тем, чтобы радовать зрителей новогодним настроением.

«В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде»,— сказано в киноафише к новой части франшизы.

«Елки-12» начнут показывать во всех кинотеатрах Новороссийска с 19 декабря.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Вверх