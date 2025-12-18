Браконьеров приговорили к пяти годам тюрьмы за продажу краснокнижных рыб и икры

Суд в Волгограде приговорил участников преступной браконьерской группы к срокам от 5 до 5,5 лет. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Волгоградской области. Их обвиняли в организации незаконной добычи и продажи краснокнижных рыб и черной икры.

Участников группы признали виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча биологических ресурсов). Пятеро из них получили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, еще двое — по пять лет и шесть месяцев.

«При задержании и во время обысков из незаконного оборота изъяты 40 банок черной икры белуги и осетра, изготовленные кустарным способом; около полутонны рыбы осетровых видов, 650 браконьерских орудий лова, пять моторных лодок, а также 2,7 млн руб., полученные браконьерами от незаконной реализации биоресурсов»,— отмечается в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Как напомнили в ведомстве, правоохранительные органы задержали представителей группировки «с поличным» в 2023 году. Они изъяли имущество и средства общей стоимостью более 15 млн руб.