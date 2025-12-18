Лавров назвал явкой с повинной обещание ЕС помочь Армении как Молдавии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы ЕС выплатить Армении средства для борьбы с иностранным вмешательством — «чистосердечное признание» европейских стран. По его словам, по той же аналогии Евросоюз действовал в Молдавии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Еврочиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев накануне голосования открыто агитировали за партию Майи Санду "Действие и солидарность" и прямо говорили, что победа партии будет гарантировать продолжение финансирования вашей страны. Мнение избирателей их не интересовало. Они пытались его "сформировать" путем прямого шантажа. Цинизм — это качество, которое все больше проявляется в выступлениях и действиях западных политиков»,— сказал Сергей Лавров.

2 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз направит €15 млн на повышение сопротивляемости Армении в преддверии парламентских выборов в республике. По ее словам, на этом фоне наблюдаются «дезинформационные атаки против Армении» со стороны России. Госпожа Каллас обращала внимание, что в Армении действуют «те же самые сети, которые очень активно использовались в Молдавии».

Лусине Баласян