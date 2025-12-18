Эстония обвинила российских пограничников в незаконном пересечении границы

Власти Эстонии заявили, что трое российских пограничников незаконно пересекли границу страны. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, накануне утром россияне зашли на территорию Эстонии всего на 20 минут, после чего вернулись в РФ. Как пояснил глава эстонского МВД Игорь Таро, задержать нарушителей не удалось. «У нас нет возможности идти за ними вглубь территории России»,— сказал господин Таро (цитата по ERR).

По словам дипломата, момент пересечения границы попал на видео. Из информации Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) следует, что пограничники прибыли к молу Васкнарвского порта по реке Нарве. Порт расположен частично в Эстонии, частично — в России. В PPA уточнили, что россияне сошли на берег, прошли по молу и пересекли контрольную линию. После этого они сели в судно и направились к российскому берегу.

Для обсуждения произошедшего представители двух стран назначили на сегодня встречу. В частности, эстонский МИД вызовет временного поверенного в делах посольства России.