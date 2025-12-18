Трудоголизм выходит на пенсию

Трудоголиков среди россиян стало существенно меньше. Росстат зафиксировал снижение числа сотрудников, которые работают больше 40 часов в неделю, закрепленных в Трудовом кодексе. К середине лета таких оказалось 2,5 млн человек, что на 13% меньше, чем в начале года. До минимума упало и количество «экстремальных трудоголиков». Так называют тех, кто работает больше 51 часа в неделю, таких насчитали 546 тыс. человек. Это самый низкий среднеквартальный показатель почти за 10 лет наблюдений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Однако основатель и управляющий партнер «HR-Студии» Мария Алексеева сомневается в достоверности этой статистики. Скорее всего, переработки просто переместились в серую зону, считает эксперт: «Этот тренд, когда мы в табеле учета рабочего времени ставим еще плюс полтора часа и фактически их оплачиваем, немножечко меняется. Сейчас есть такие установки для сотрудников: останешься в офисе или доделаешь что-то из дома, но без доплаты, а это потом закроется премией. Просто некоторые задачи нужно сделать прямо сейчас. Перед бизнесом стоят достаточно серьезные вызовы, поэтому, на мой взгляд, это такая формальная история, которая не совсем отражает реальность. Люди на работе продолжают решать свои задачи, а они порой требуют чуть больше включения, чем 40 рабочих часов. Просто официальные переработки сейчас не настолько явные, как это было раньше. Экономика находится в рецессии, и у бизнеса в тоже есть определенные ограничения».

Специалисты по персоналу считают, что слово «трудоголик» уже можно назвать устаревшим. Новое поколение вообще не планирует отдавать ни часа своего личного времени работодателям. Трудовые подвиги возможны только в период кратких авралов, отметила директор по управлению персоналом «Т1 Иннотех» Вероника Еликова: «Нужно разделять типы переработок. Первое: есть переработки сезонные, в каждой профессии они могут быть в тот или иной период. Например, у бухгалтера закрытие отчетности, очевидно, требует больше трудозатрат. У C&B-менеджера — это процесс расчета бонусов, бюджетирования или пересмотра заработных плат. У IT-специалистов дедлайны по определенным продуктам тоже могут требовать определенных переработок. То есть это цикличность, которая существует, но не является на протяжении всего года одинаковой для всех. Вместе с тем трудоголиков действительно стало меньше. Представители поколения, которые составляют сейчас основную рабочую силу, не привыкли трудиться так, как их коллеги более старшего возраста, и не готовы всю свою жизнь бросать на это. Они очень хорошо диверсифицируют свои интересы: есть работа, есть личная жизнь, есть, в конце концов, здоровье, отдых и так далее».

Тем временем правительство готовит поправки в Трудовой кодекс, которые увеличивают лимит сверхурочной работы вдвое. Сейчас это максимум 120 дополнительных часов в год. В Минтруде считают, что это позволит желающим заработать больше, а работодателям — закрыть дефицит кадров. По прогнозу ведомства, в ближайшие шесть лет стране нужно заместить 12 млн человек с учетом россиян, выходящих на пенсию, и новых рабочих мест.

Светлана Белова