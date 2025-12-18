В Черкесске долги ПАО «Вологдаэнергосбыт» выставили на торги за 2,3 млрд рублей

В Карачаево-Черкессии конкурсный управляющий обанкротившегося ПАО «Вологдаэнергосбыт» объявил о проведении торгов по реализации дебиторской задолженности компании общим объемом 2,3 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион выставлены два лота. Первый включает право требования к АО «Межрегионсоюзэнерго» в размере 1,74 млрд руб. с начальной стоимостью 1,57 млрд руб. Второй лот представляет право требования к АО АКБ «Мосуралбанк» на сумму 552 млн руб. со стартовой ценой 497 млн руб.

Задаток составляет 20% от начальной цены, шаг торгов — 5%. Торги назначены на 26 января 2026 года.

ПАО «Вологдаэнергосбыт» было признано несостоятельным решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 19 ноября 2019 года. Иск о признании компании несостоятельной подало государственное предприятие «Вологдаоблкоммунэнерго». Временный управляющий составил реестр требований кредиторов. Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют. Размер задолженности перед кредиторами третьей очереди составляет 2,7 млрд руб., говорится в решении суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Вологдаэнергосбыт» зарегистрировано в 2005 году в Черкесске (КЧР). Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Учредитель — Андрей Соломонов. Уставный капитал — 40,6 млн руб. Выручка компании за 2024 год составила 1,6 млн руб., убыток — 55,8 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», также в Карачаево-Черкесии выставили на аукцион имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Комбинат строительных материалов и механизмов "Индустрия"» с начальной ценой 33,5 млн руб.

Тат Гаспарян