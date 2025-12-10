Строительный комбинат в Карачаево-Черкесии выставили на торги за 33,5 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Комбинат строительных материалов и механизмов "Индустрия"» из Карачаево-Черкесии выставлен на торги с начальной ценой 33,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лот включает 18 строений общей площадью свыше 4,9 тыс. кв. м и земельный участок размером 5,1 гектара. В состав комплекса входят объект недостроя площадью 928,1 квадратного метра, здание конторы, котельная, боксы для автомобилей со складскими помещениями, различные производственные и вспомогательные строения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КСМ И М "Индустрия"» зарегистрировано в 2005 году в поселке Кавказский КЧР. Основной вид деятельности — торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 205 млн руб. Учредитель — Анзур Мамаев. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Вся недвижимость расположена по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, поселок Кавказский, улица Строителей, дом 10. Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием под административным зданием, пилорамой и гаражом.

Арбитражный суд признал ООО «КСМ И М "Индустрия"» банкротом 25 октября 2021 года по заявлению Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике.

Тат Гаспарян