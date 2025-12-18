Британца приговорили к 13 годам строгого режима за наемничество
Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве британского гражданина Уильяма Дэвиса. Ему назначили 13 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Суд установил, что иностранец летом 2024 года приехал в украинский город Тернополь и заключил контракт с Интернациональным легионом Украины. После прохождения военной подготовки, он за вознаграждение участвовал в боях против российских военнослужащих в ДНР.
Зимой 2024 года Уильям Дэвис попал в плен к бойцам ВС РФ. При нем военнослужащие нашли американский автомат. В сентябре наемнику продлевали арест.