Маркировка выявила 18 тыс. тонн консервов с признаками фальсификата

Система цифровой маркировки в 2025 году выявила 18 тыс. тонн консервированной продукции с признаками фальсификата. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский на итоговой конференции в Госдуме «Маркировка. Итоги 2025: перспективы для государства, преимущество для бизнеса, польза для общества».

По его словам, «система маркировки зарекомендовала себя, как эффективный инструмент выявления нарушений. Благодаря огромному массиву данных, она позволяет государственным органам точечно выявлять нарушения по всей стране. Это особо актуально в вопросах пищевой безопасности граждан».

Наибольший объем консервированной продукции с неустановленным происхождением был выявлен в Калининградской области — около 7 тыс. тонн. Второе место заняла Новгородская область с показателем 6 тыс. тонн, третье — Алтайский край, где обнаружено почти 3 тыс. тонн. В пятерку регионов с наибольшими объемами также вошли Москва (605 тонн) и Московская область (239 тонн).

С 1 декабря для консервированной продукции действует автоматическая сверка данных между системой «Честный знак» и ветеринарной системой Россельхознадзора ВетИС. В результате производители не могут вводить в оборот объем маркированных товаров, который более чем на 5% превышает объем продукции, учтенной в ветеринарной системе.