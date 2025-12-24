Время DeepTech: 7 наукоемких решений, созданных российскими стартапами

DeepTech-стартапы становятся драйвером роста мировой экономики. Именно они создают технологии, которые формируют принципиально новые рынки и обеспечивают странам долгосрочную технологическую конкурентоспособность. По этой причине правительства и корпорации делают ставку на DeepTech. В 2025 году Китай запустил государственный фонд объемом $138 млрд для поддержки искусственного интеллекта, квантовых и других высокотехнологичных разработок. Крупные международные компании — от Nvidia до Bosch — формируют собственные фонды для работы с наукоемкими стартапами ранних стадий, понимая, что именно эти технологии станут драйверами следующего технологического цикла.

В России расти и получать ресурсы для развития стартапам помогает международный акселератор Sber500. Его шестая волна завершилась этой осенью. В 2025 году на участие в программе претендовали 1900 стартапов из 42 стран, но в финал вышли только 25, почти половина из них — российские DeepTech-решения.

«Каждый пятый “единорог” в мире — стартап DeepTech, то есть основанный на глубоких научных исследованиях. При этом российские инвесторы часто с опаской относятся к таким проектам из-за особенностей работы с научными командами: трудно не только найти и организовать ученых, но и оценить результаты их работы, ведь это требует экспертизы и глубокого понимания предметной области. Задача акселератора Sber500 — проделать рутинную работу по отбору и развитию по-настоящему перспективных решений, чтобы они могли получить прямой доступ к индустриальным заказчикам и капиталу»,— отмечает управляющий директор—руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка Наталья Магидей.

Медицина будущего

По оценкам Markets and Markets, мировой рынок искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении в 2024 году оценивался в $14,92 млрд и вырос до $21,66 млрд в 2025 году. Согласно прогнозу, рынок будет расти устойчивым темпом 38,6% в год и достигнет $110,61 млрд к 2030 году. В России внедрение ИИ в здравоохранение также является одним из перспективных направлений. Необходимость усиления этой сферы, в том числе за счет появления новых технологических стартапов, утверждена указом президента России в рамках Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В стране к этому времени, по прогнозам, размер рынка ИИ в здравоохранении составит 121 млрд руб.

Одним из разработчиков ИИ для медицины и психологии является выпускник Sber500 — стартап Avoice. Технология опирается на анализ акустического рисунка голоса: доказано, что он отражает личность человека и его уникальные характеристики. Разработка команды сканирует аудиозапись и всего за 10 секунд определяет соответствие голоса конкретному психопрофилю, систематизирует людей по их моделям поведения, мышлению, психологическим особенностям и потребностям, дает возможность точно определять стиль коммуникации, эмоциональный фон, тип принятия решений и реагирования, уровень энергии и даже состояние здоровья. Инструмент уже применяется в HR и клиентских сервисах.

Еще одно ИИ-решение представляет команда iHairium. Это первая в России система для диагностики проблем с волосами и кожей головы. В ее основе — шесть уникальных нейронных сетей, каждая из которых отвечает за свою задачу. Одна проверяет качество загружаемых фотографий, другая определяет тип и стадию облысения, третья диагностирует заболевания кожи головы, например себорею или дерматит. Четвертая создает 3D-визуализацию, позволяя пользователю увидеть, как будет выглядеть его голова после лечения или пересадки волос. Пятая нейросеть подбирает методы лечения и рассчитывает, сколько волос необходимо пересадить, а шестая — чат-бот — помогает пользователю на всех этапах диагностики, отвечая на вопросы и поясняя результаты в диалоговом формате. Уникальный датасет и передовые AI-технологии позволяют диагностировать более 200 состояний кожи головы и волос по фото и видео с точностью до 93,5%.

Другой проект, NeurOmix, работает с диагностикой психических расстройств человека по анализу липидома крови. Решение представляет собой аппаратно-аналитическую систему, в которой встроенные алгоритмы обрабатывают данные о 80 биомаркерах и обеспечивают объективную лабораторную диагностику. Команда NeurOmix вместе с ведущими научными центрами со всего мира более десяти лет проводила исследования для подтверждения достоверности разработанной технологии. В нем приняли участие более 2,5 тыс. человек из Германии, Австрии, Китая и России. Результаты опубликованы в международном медицинском научном журнале JAMA.

Цифровые двойники, сенсорика и 3D-печать зданий

По данным исследования Strategy Partners и ГК «Цифра» «Перспективные цифровые технологии в промышленности», по итогу 2025 года число крупных и средних предприятий в России, применяющих генеративный ИИ, вырастет на 42% — до 371 компании. Хотя абсолютные значения пока невелики, динамика показывает, что промышленность начинает переходить к новым технологическим моделям. Формируются ключевые направления развития — от промышленных копайлотов и систем контроля качества до предиктивной аналитики и первых пилотных проектов с использованием агентного ИИ. Подобные решения разрабатывают и финалисты Sber500.

Стартап Fluctio, созданный выпускниками и преподавателями Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева, представил платформу обучения роботов через цифровых двойников в физически точной среде Unity3D. Очевидным преимуществом использования в симуляции цифровых двойников вместо реальных роботов является скорость обучения — она в разы быстрее. Также технология позволит значительно снизить себестоимость обучения и настройки роботов.

Команда проекта «Предиктивная сенсорика», собранная руководителем отдела продуктовой разработки Института ИИ ИТМО, предложила IoT-систему с глубокой аналитикой для мониторинга состояния смазочных материалов в промышленном оборудовании. Технология позволяет отслеживать момент, когда смазка начинает терять свои свойства или вырабатывается раньше срока, что является одной из частых причин износа и аварийных остановок техники. Такой контроль помогает компаниям из добывающей, транспортной, энергетической сфер и агросектора снизить затраты на простой оборудования и капитальный ремонт техники, которые могут достигать миллионов рублей.

В области материаловедения выделяется решение компании Digital Materials — облачная AI-платформа для автоматизированного моделирования функциональных материалов, от металлов до полимеров и композитов. Традиционные экспериментальные исследования требуют дорогостоящего оборудования и месяцев работы научной группы. Моделирование, напротив, позволяет проводить расчеты свойств материалов в цифровой среде, сокращая цикл исследований в 10–100 раз и снижая стоимость разработки в 5–20 раз. Для этого достаточно одного специалиста, что делает технологию особенно привлекательной для промышленности, где скорость R&D и снижение затрат напрямую влияют на конкурентоспособность.

Стартап «Лабадванс» создал микрофлюидную систему (управление жидкостями в микроскопических масштабах), которая помогает нефтегазовым, химическим и фармацевтическим компаниям проводить исследования в очень маленьких объемах. Такая установка позволяет видеть, как ведут себя разные жидкости при высоких температурах и давлениях, контролировать образование осадков и эмульсий и получать точные результаты быстрее обычного лабораторного анализа. Работа в микрообъемах экономит до 90% реагентов и в разы снижает стоимость экспериментов, а сами исследования становятся более предсказуемыми и удобными для инженеров.

«DeepTech-компании отличаются от IT-стартапов более глубокой научной базой, долгосрочным циклом R&D и потенциалом для радикального изменения рынков. Например, Nvidia 20 лет назад начинала как стартап с капиталом всего $40 тыс. Сегодня она стоит более $4,4 трлн. Россия обладает сильной научной и инженерной школой, и мы также способны выращивать компании мирового уровня, если вовремя дать им инфраструктуру и поддержку»,— отмечает Наталья Магидей.

