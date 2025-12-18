Силовики стали чаще обращаться к системе маркировки «Честный знак»

Количество запросов силовых ведомств к системе маркировки «Честный знак» в 2025 году выросло на 32% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор системы) Реваз Юсупов на итоговой конференции в Госдуме «Маркировка. Итоги 2025: перспективы для государства, преимущество для бизнеса, польза для общества».

По его словам, «система маркировки интегрирована с 27 ведомствами, которые в режиме реального времени получают информацию». «В 2025 году только от силовых ведомств число обращений в систему “Честный знак” выросло на 32% в сравнении с 2024 годом. Это только доказывает, что система стала не только инструментом по предотвращению нелегального оборота, но также и удобным цифровым помощником для надзорных ведомств»,— отметил господин Юсупов.

Текущий показатель на 363% превышает уровень аналогичного периода 2021 года. Лидером по числу запросов остается МВД, на которое приходится около 50% обращений. Далее следуют Федеральная налоговая служба (35%) и Федеральная таможенная служба (6%). Наиболее часто ведомства запрашивают данные для комплексной проверки товаров (29%), а также для контроля оборота табачной продукции и никотиносодержащих жидкостей (22%).

Одновременно расширяется и круг пользователей системы среди госслужащих. В 2025 году доступ к данным «Честного знака» получили более 11 тыс. сотрудников органов власти, что на 17% больше год к году. Наибольшее число активных пользователей сосредоточено в Роспотребнадзоре (50% от общего числа) и ФНС (25%).