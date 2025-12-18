Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин детально знакомится с сообщениями граждан, поступающими к предстоящей прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «Россия-24».

По его словам, число острых вопросов от участников СВО сократилось. «Это означает, что работа ведется, и она приносит свои плоды. Где-то на пятом-шестом месте, наверное, эти вопросы», — отметил господин Песков. Меньше стало и обращений по теме здравоохранения, при этом значительная часть вопросов касается социальной сферы.

Господин Путин заранее начал подготовку к прямой линии и ежедневно получает систематизированные подборки обращений граждан по регионам и направлениям, добавил пресс-секретарь.

Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Прием обращений открыт с 4 декабря и продлится до окончания эфира.