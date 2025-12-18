Самарский областной суд поддержал решение о возвращении пионерлагеря «Чайка» в госсобственность

Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об истребовании из незаконного владения земельного участка и имущественного комплекса пионерского лагеря «Чайка» в границах рекреационной зоны р. Волга в Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет о земельном участке площадью 4,6 га и расположенном на нем муниципальном имущественном комплексе «Пионерский лагерь “Чайка”». В период с 2012 по 2023 год в результате процедур приватизации имущества и путем заключения незаконных сделок с физическими лицами объект выбыл из собственности государства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием истребовать в пользу Российской Федерации из незаконного владения участок в рекреационной зоне и признать недействительными договоры купли-продажи имущественного комплекса лагеря. Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры в июне этого года.

Руфия Кутляева