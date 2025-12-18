Trump Media займется термоядерным синтезом

Trump Media & Technology Group договорилась о слиянии с американским разработчиком термоядерной энергии TAE Technologies. Стоимость объединенной компании оценивается в $6 млрд.

Слияние с TAE — попытка Дональда Трампа войти на бурно растущий рынок энергообеспечения систем искусственного интеллекта. В 2026 году объединенная компания планирует начать строительство первой в мире термоядерной электростанции промышленного масштаба (50 МВт), а затем — дополнительных термоядерных электростанций мощностью от 350 до 500 МВт. Все они будут обеспечивать энергией центры обработки данных и нужды ИИ. Компании еще предстоит получить одобрение регуляторов США на строительство этих реакторов.

После объявления о сделке котировки акций Trump Media подскочили на премаркете на 33%, до $14. Однако вскоре цена на них скорректировалась до $12,5, что все еще на 19% выше, чем на момент закрытия торгов среды.

Кирилл Сарханянц