Одиннадцатиметровый гигант

Главный российский футбольный подвиг 2025 года состоялся на его излете. Матвей Сафонов, которому, казалось, уже никогда не суждено добиться статуса основного голкипера ПСЖ, превратился в его героя благодаря серии пенальти в катарском финале Межконтинентального кубка. В ней он отразил четыре удара игроков бразильского «Фламенго». После этого невероятного достижения довольно сложно представить, как Сафонов может потерять место в воротах парижского гиганта.

Игра Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка превратила его из рядового игрока ПСЖ в главного героя французского клуба

Фото: Hussein Sayed / AP Игра Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка превратила его из рядового игрока ПСЖ в главного героя французского клуба

Фото: Hussein Sayed / AP

Обложка L‘Equipe. Восторженные реплики и яркие фото в других ведущих изданиях — французских, испанских, английских, итальянских, немецких, бразильских. Тревожная перекличка фанатов ПСЖ, на следующее утро после финала Межконтинентального кубка вдруг обнаруживших, что на сайте официального клубного магазина нет футболок c Матвеем Сафоновым: «Как такую заказать?!» Слава — не локальная, а без особенных оговорок почти всемирная — настигла его в один момент, внезапно. Только что был рядовым для клуба, за который играют обладатель «Золотого мяча» и другой награды лучшему футболисту года от Международной федерации футбола (FIFA) Усман Дембеле и еще куча знаменитостей — Витинья и Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Брэдли Баркола, а превратился в персонажа самого востребованного, самого центрального. Такого, что те, кто не особенно внимательно следил за карьерой Сафонова, с удивлением изучали детали ее свежего, французского, отрезка.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года как дублер для Джанлуиджи Доннаруммы. Но не простой дублер, а с задачей (так объясняли эксперты) составлять конкуренцию знаменитому итальянцу, подстегивать его, поддавливать. В этом статусе, сыграв более чем в полутора десятков матчей, провел дебютный зарубежный сезон — прорывной для клуба, впервые выигравшего Лигу чемпионов, но, как ни крути, не прорывной персонально для Матвея Сафонова. После него Доннарумма, судя по всему поссорившись с клубным начальством, ушел в «Манчестер Сити», однако его роль перешла не к Сафонову, а к приобретенному у «Лилля» новичку Люка Шевалье. И поводов думать, что тренер ПСЖ Луис Энрике может разочароваться в своем выборе, долго не появлялось. Сафонов застрял на скамейке запасных, а Topmercato, рассказывая о нем после катарского матча, перечислил все возникшие в последнее время на трансферном рынке слухи о том, куда могут отправить оказавшегося не очень-то нужным парижанам российского голкипера: Саудовская Аравия, «Брага», «Спортинг», «Галатасарай», «Спартак».

И тут Люка Шевалье получил травму, и Луису Энрике пришлось выпускать Матвея Сафонова. Он отстоял «на ноль» во французском первенстве против «Ренна», затем не пропустил в Лиге чемпионов от «Атлетика», затем дважды пропустил от «Меца», но не совершил фатальных ошибок и, несмотря на то что Шевалье уже здоров, заработал право сыграть в Межконтинентальном кубке, чтобы совершить нечто такое, мимо чего, перечисляя наиболее заметные события года в футболе, никак не пройти.

Матч ПСЖ с «Фламенго» после ничьей — 1:1 — в основное и дополнительное время вырулил к серии пенальти. Она стартовала обменом забитыми мячами, а продолжилась шоу российского вратаря. Ему по очереди били четыре игрока «Фламенго» — Сауль, Педру, Лео Перрейра, Луис Араужу. Били по-разному — в угол и по центру, на силу и аккуратно.

Сафонову ни разу не повезло крупно — это когда мяч летит не в створ, а мимо него.

Но он взял верх во всех четырех поединках. И ПСЖ завоевал шестой вслед за золотом чемпионата, Кубком и Суперкубком страны, Кубком европейских чемпионов и европейским Суперкубком трофей за год: столько же удавалось добыть лишь «Барселоне» и «Баварии» в 2009-м и 2020-м.

Не так уж редко в сериях пенальти и единственного выигранного вратарем поединка хватает для успеха. Два — это уже подвиг, важная, почетная строчка в биографии. Три — кое-что поразительное, такое, что будут долго обсуждать, смаковать. А четыре…

FIFA, конечно, моментально зафиксировала, что в состязаниях под ее эгидой четыре пенальти в серии, тем более четыре подряд, никто не отражал. А авторов отчетов о матче тянуло написать о чем-то беспрецедентном, не имеющем аналогов в истории — по крайней мере если ограничиваться уровнем элитным. Аналог, правда, есть.

Однажды в финале Кубка европейских чемпионов считавшуюся его стопроцентным фаворитом «Барселону» угробил переживший озарение голкипер румынского «Стяуа» Хельмут Дукадам, тоже отбивший четыре пенальти. Но это было в 1986 году.

А в нынешнем веке представить, что такой вратарский перформанс реален, было примерно так же сложно, как сейчас представить, что после своего катарского взлета Сафонов, вечный парижский запасной, вдруг может потерять ранг главного голкипера главного футбольного клуба.

Алексей Доспехов