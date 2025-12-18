Пострадавшим при атаке БПЛА жителям Батайска выделят временное жилье

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил оперативно обеспечить временным жильем жителей Батайска, у которых оказались разрушенными дома после атаки БПЛА 18 декабря. Об этом глава региона сообщает в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Кроме этого, в городе проведут обходы для оценки ущерба.

«Организован прием заявлений от граждан для получения выплат. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь»,— сообщил глава региона, добавив, что деньги выделены из резервного фонда области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что во время атаки беспилотников ночью 18 декабря в Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек. Четверым медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в Батайскую больницу скорой медицинской помощи, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще один человек скончался.

Наталья Белоштейн