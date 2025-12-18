Нижегородцам начали выдавать ключи от квартир в двух новых домах под расселение

В Нижнем Новгороде начали передавать ключи жильцам двух новых домов, построенных по программе расселения аварийного фонда. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 декабря.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дома на улице Садовой в Автозаводском районе и на улице Зайцева в Сормовском районе ввели в эксплуатацию в ноябре.

Восьмиэтажный дом на Садовой рассчитан на 109 квартир, десятиэтажный дом на Зайцева — на 189 квартир. Всего в две новостройки въедут более 800 человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде в 2025 году должны были сдать три дома под расселение. Третий дом, на улице 40 лет Победы в Приокском районе, подрядчик ООО СК «Высотспецстрой» вовремя не сдал. Срок завершения строительства перенесли ориентировочно на конец первого квартала 2026 года.

Галина Шамберина