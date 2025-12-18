Госдума повысила комиссию за взыскание долгов до 11%

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о повышении исполнительского сбора — комиссии за взыскание долгов — до 11%. Сейчас размер этого сбора составляет 7% с суммы долга или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тыс. руб. для гражданина или ИП и 10 тыс. руб. — для организации. Минимальную сумму сбора поправки увеличивают до 2 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.

Проект поправок к закону «Об исполнительном производстве» правительство внесло в Госдуму в октябре 2025 года. В ст. 112 указанного закона говорится об «исполнительском сборе» —фактически комиссии, которую пристав может взыскать с должника, если тот в пятидневный срок после возбуждения исполнительного производства не оплатил долг.

Также поправки меняют схему уплаты сбора — взыскиваться он будет одновременно с основной суммой долга. Сейчас для этого нужно возбудить отдельное исполнительное производство. Исключение предлагается сделать, например, для долгов по алиментам, производствам о возмещении вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и делам о компенсации морального ущерба — в этих случаях сбор будет взыскиваться отдельно, как принято сейчас, но в размере 11% от суммы долга.

Изначально поправками предлагалось повысить сумму сбора до 12%, но к третьему чтению предлагаемый порог понизили до 11%. В пояснительной записке к проекту указывалось, что мера станет «эффективным инструментом воздействия на должника», а также дополнительно принесет в бюджет до 50 млрд руб. в год.

Полина Мотызлевская