Искусственный интеллект сравнялся по вредным выбросам с Нью-Йорком

Системы искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году выбросили в атмосферу столько же углекислого газа, сколько целый Нью-Йорк с населением в 8,5 млн человек. А потребление воды ИИ практически сравнялось по объему с мировым спросом на бутилированную воду. К таким выводам пришел нидерландский ученый Алекс де Врис-Гао, основатель Digiconomist — компании, которая исследует непредвиденные последствия развития цифровых технологий.

По словам Алекса де Врис-Гао, это первая попытка измерить конкретный эффект от использования искусственного интеллекта, а не только центров обработки данных (ЦОД), поскольку в 2025 году резко возросло использование чат-ботов.

По подсчетам ученого, объем выбросов в атмосферу CO2 системами ИИ в этом году может составить от 32,6 млн до 79,7 млн тонн. Такой разброс специалист объясняет слишком размытыми формулировками в докладах операторов ЦОДов, которые зачастую не указывают долю вредных выбросов систем ИИ. А их потребление воды оценивается господином Врис-Гао в 312,5–764,6 млрд литров.

Кирилл Сарханянц