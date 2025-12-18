Великобритания включила «Татнефть» в санкционный список
Великобритания расширила санкционный список, включив в него российскую нефтяную компанию «Татнефть», соответствующие данные опубликованы на сайте британского правительства.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Всего в перечень добавлены 24 физических и юридических лица. Помимо «Татнефти», под ограничения подпали «Русснефть», «ННК-Ойл» и «Руснефтегаз».
В состав «Татнефти» входят нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также банковские, страховые и сервисные компании.
В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций. В него вошли российские банки, криптовалютные биржи, а также ряд организаций в Индии и Китае. Кроме того, были ужесточены ограничения на проведение сделок с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».