Великобритания включила «Татнефть» в санкционный список

Великобритания расширила санкционный список, включив в него российскую нефтяную компанию «Татнефть», соответствующие данные опубликованы на сайте британского правительства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего в перечень добавлены 24 физических и юридических лица. Помимо «Татнефти», под ограничения подпали «Русснефть», «ННК-Ойл» и «Руснефтегаз».

В состав «Татнефти» входят нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также банковские, страховые и сервисные компании.

В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций. В него вошли российские банки, криптовалютные биржи, а также ряд организаций в Индии и Китае. Кроме того, были ужесточены ограничения на проведение сделок с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

