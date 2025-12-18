Пашинян попросил Россию срочно восстановить ведущие в Азербайджан участки ж/д

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил российских партнеров заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих от армянских населенных пунктов к границам Азербайджана и Турции. Он выразил надежду, что Россия как можно скорее выполнит просьбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я попросил наших российских партнеров срочно заняться полным восстановлением железной дороги, в частности, от Ерасха до Нахиджеванской границы и от участка Ахурик до турецкой границы. Думаю, я подниму этот же вопрос в ближайшем будущем и в отношении участка Иджеван-Газах, потому что считаю, что этот участок также необходимо восстановить как можно скорее»,— сказал Никол Пашинян на пресс-конференции (цитата по ArmenPress).

Ерасх — армянское село, расположенное у границы с Нахичеванской Автономной Республикой (эксклавом Азербайджана). Прямого сухопутного сообщения между ними нет. Армянское село Ахурян находится в 2 км к западу от армяно-турецкой границы.

В феврале 2008 года Армения подписала концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление дочерней структуры РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги». Соглашение предусматривает концессионное управление на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет.

Лусине Баласян