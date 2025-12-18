На Урале появится тренировочный дом для инвалидов СВО

В Свердловской области появится тренировочный дом для сопровождаемого проживания инвалидов, получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО), сообщил «Сигнал Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центр будет функционировать на базе социального обслуживания «Осень» в Первоуральске. Ежегодно в нем смогут проходить курс социальной реабилитации 66 человек. Реализация проекта запланирована до конца 2027 года, общий бюджет составит более 15 млн руб.

«Целью проекта является обучение самостоятельному проживанию в домашних условиях инвалидов со значительным расстройством функций, в том числе инвалидов боевых действий, повышение способности к самообслуживанию и удовлетворению основных жизненных потребностей»,— цитирует департамент информационной политики портал «Сигнал Урал».

Для этого в тренировочном доме будут созданы условия, максимально приближенные к реальным жилым помещениям, включая кухню, санузел с вспомогательными устройствами, спальню с электрической кроватью и уголок отдыха.

Отмечается, что центр станет первым подобным учреждением, открытым на Среднем Урале при поддержке государства. Ранее подобные тренировочные дома и квартиры создавались в регионе некоммерческими организациями.

Полина Бабинцева