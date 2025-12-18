Верховный суд: экспертиза оценила квартиру Долиной выше рыночной стоимости

Верховный суд России рассмотрел дело, связанное с оценкой квартиры певицы Ларисы Долиной. Представленное ее стороной заключение оценило недвижимость в 205,5 млн руб. Однако экспертиза, проведенная во время расследования ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Минюста», установила рыночную стоимость квартиры в 138 млн руб., что на 67 млн меньше оценки госпожи Долиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно определению Верховного суда, экспертиза была проведена 26 февраля 2025 года и отражала стоимость жилья по состоянию на 20 июня 2024-го. Разница в оценках стала предметом спора. При этом суд признал собственницей квартиры в Хамовниках Полину Лурье, которая купила ее у Ларисы Долиной за 112 млн руб.

Верховный суд вынес решение по делу артистки 16 декабря. Тем самым инстанция удовлетворила жалобу покупательницы. На следующей неделе Мосгорсуд рассмотрит вопрос выселения госпожи Долиной из проданной квартиры.