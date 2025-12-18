В России снизилось число «экстремальных трудоголиков»

Число перерабатывающих граждан в России снизилось в третьем квартале 2025 года до 2,48 млн человек. Это на 13% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Об этом сообщил РБК, изучив исследование Росстата. Согласно нормам Трудового кодекса (ТК), продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.

Исследование Росстата проводилось в формате опроса во всех регионах России с последующим распространением итогов на всю численность населения в возрасте от 15 лет и старше.

Также снизилось количество граждан России, замеченных в «экстремальном трудоголизме», которые работали более 51 часа в неделю. По итогам периода с июля по сентябрь их число составило 546 тыс. человек. Показатель достиг минимального среднеквартального значения с 2016 года, когда ввели современную систему обследования.

10 декабря группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о сокращении рабочего дня россиян до 30 часов в неделю. Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал инициативу, заявив, что в стране нет необходимости уменьшать количество рабочих часов.