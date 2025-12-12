Минтруд не увидел необходимости в сокращении рабочего дня до шести часов

Глава Министерства труда Антон Котяков прокомментировал законопроект депутатов от КПРФ о сокращении продолжительности рабочего дня до шести часов. Министр заявил журналистам, что в России нет необходимости сокращать рабочие часы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости нет»,— утверждает господин Котяков (цитата по «РИА Новости»).

По мнению министра, на данный момент трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий график работы. У россиян есть альтернатива постоянному присутствию в офисе — дистанционная занятость или гибридный формат, предусматривающий совмещение работы из офиса и из дома.

10 декабря депутаты от КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий сокращение рабочего дня россиян — не более шести часов в день и 30 часов в неделю соответственно.

Как считают авторы законопроекта, изменения позволят обеспечить рост уровня жизни россиян и увеличит производительность труда, что снизит уровень стресса и эмоционального выгорания у работников. Они также отметили, что сокращение рабочих часов даст возможность уделить дополнительное время профессиональному образованию и семье.