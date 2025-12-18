Новые зодиакальные украшения Serendipity

Ювелирный бренд Serendipity предлагает новую коллекцию Zodiac, посвященную зодиакальным знакам. Каждый из 12 кулонов представляет собой круглую «подушечку» из керамики темно-синего цвета. На ней, как на ночном небе, золотом и бриллиантами с невероятной точностью выписаны миниатюрные знаки Зодиака. Медальоны в рамке из золотых полированных бусин закреплены на цепочке. На выбор предлагаются варианты из белого или желтого золота. Авторы уверены, что кулоны Zodiac станут не просто аксессуаром, но личным талисманом, связывающим обладателя с космическим влиянием своего знака.

