Продажи новых УАЗов в России за 11 месяцев снизились почти на 40%

Продажи новых автомобилей УАЗ в России по итогам января-ноября составили 17,6 тысячи единиц, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении агентства «Автостат», которое ссылается на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

В ноябре текущего года было реализовано 1 459 новых автомобилей УАЗ — на 46% меньше, чем годом ранее (2 696 машин), и на 23% меньше по сравнению с октябрем (1 906 единиц).

Максимальный объем продаж в конце осени обеспечили «Буханки», включающие в себя грузовые фургоны, бортовые грузовики (УАЗ-3303) и микроавтобусы (УАЗ-2206). Всего было продано 520 машин, что эквивалентно примерно 36% от совокупных продаж бренда.

Второе место по популярности в ноябре занял внедорожник УАЗ «Патриот» с результатом 508 проданных автомобилей. Далее следуют легкий грузовик «Профи» (219 машин) и «Пикап» (197 единиц). Замыкает пятерку лидеров внедорожник «Хантер», продажи которого составили 15 автомобилей.