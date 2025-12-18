Грузия присоединилась к международной конвенции по компенсации ущерба Украине

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подписал международную конвенцию о создании специальной международной комиссии по рассмотрению претензий Украины о компенсации нанесенного ей ущерба. Конвенцию приняли на дипломатической конференции в Гааге.

Документ подписали в том числе страны ЕС, Молдавия, Великобритания. Турция, Армения, Азербайджан воздержались от подписания конвенции.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили объяснила позицию своей страны тем, что Украина, по ее мнению, «должна располагать соответствующими инструментами» для получения компенсации «за ущерб, причиненный стране и ее населению».

Конвенция о создании комиссии вступит в юридическую силу после ратификации 25 подписавшими документ государствами.

Международная комиссия по рассмотрению материальных и иных претензий Украины станет второй частью механизма компенсации нанесенного ей ущерба, который в свою очередь будет опираться на уже существующий «Реестр ущерба для Украины» (признан в РФ нежелательной организацией). Комиссия по рассмотрению претензий создается под эгидой Совета Европы и будет также открыта для других стран.

Международная комиссия по рассмотрению претензий будет рассматривать, оценивать и принимать решения по претензиям по ущербу и определять размер компенсации, если таковая причитается, в каждом конкретном случае.

Георгий Двали, Тбилиси