В Госдуме предложили извиняться за несправедливо выписанные штрафы

Группа депутатов от партии «Новые люди» внесла законопроект, обязывающий должностных лиц приносить гражданам извинения за неверно выписанные штрафы.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (ст. 30.8 КоАП). Депутаты предложили направлять гражданам официальные извинения должностного лица, постановившего назначить штраф. Должностные лица, по тексту документа, будут обязаны извиниться в случае отмены их постановления и прекращения производства по делу решением вышестоящей инстанции.

По данным законодателей, в 2023 году по делам об административных правонарушениях было отменено свыше 130 тыс. постановлений. Свое предложение депутаты обосновывают тем, что институт официальных извинений уже закреплен законодательством. Так, извиняться за нарушение прав гражданина обязаны сотрудники полиции. В случаях реабилитации по уголовным делам россиянину также полагаются извинения — от имени государства.

Авторы законопроекта предполагают, что необходимость извиняться за ошибки будет стимулировать должностных лиц подходить к своей работе более тщательно и «объективно расследовать дела». Инициатива также должна способствовать росту доверия общества к институтам власти.

Правительство, однако, заявило о необходимости существенной доработки законопроекта. Согласно отзыву кабмина, авторами инициативы не учтено несколько аспектов административного делопроизводства. В частности, что прекращение производства по административному делу может быть не связано с ошибкой должностного лица. Например, в случае истечения сроков давности административной ответственности.

Среди должностных лиц, которые по российским законам могут выписывать административные штрафы: сотрудники полиции, МЧС, Роспотребнадзор, трудовая инспекция.

Степан Мельчаков