Заплатят каждому островитянину

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему власти островов решили ежеквартально выплачивать всем без исключения гражданам по $200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shutterstock / Fotodom Фото: Shutterstock / Fotodom

Маршалловы острова первыми в мире начали платить своим гражданам просто так – власти запускают универсальную схему базового дохода. Ежеквартальные платежи составят $200 — это примерно 16 тыс. руб. Сумма с ноября 2025 года поступает на банковский счет в национальной валюте или даже стейблкоинах — на выбор. Жизнь на острове стоит дорого, и власти решили снизить давление на граждан. $800 в год — не та сумма, которая позволяет уволиться с работы, но она способна повысить моральный дух, заявил газете The Guardian местный министр финансов Дэвид Пол. На Маршалловых островах — между Гавайями и Австралией — проживает 42 тыс. человек. В последние годы немало людей уехали за лучшей жизнью, и выплаты призваны сдержать этот процесс. Расходы государства, кстати, покрываются из фонда, созданного в рамках соглашения с США о компенсациях Маршалловым островам за десятилетия американских ядерных испытаний. Сумма активов уже превышает $1,3 млрд, еще $500 млн поступят до 2027 года.

Использование технологии блокчейн для доставки средств жителям отдаленных островов уникально с точки зрения общенациональной реализации, отмечают эксперты. Теперь, чтобы все сработало, нужно улучшать охват интернета, повышать доступность смартфонов. Пока, впрочем, более 60% выплат жители запросили на банковские счета, еще часть — в виде бумажных чеков. Лишь единицы согласились проверить на себе систему выплат через токены. Правительственной команде приходилось ездить по деревням и убеждать людей. К слову, прошлый эксперимент с криптовалютными выплатами в 2018 году Маршалловым островам пришлось свернуть из-за предупреждения Международного валютного фонда, который усмотрел в технологии юридические, репутационные и финансовые риски.

Яна Лубнина