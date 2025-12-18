Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как в 1915 году некоторые спортсмены в Великобритании решили отбить свои ставки на результат матча.

Когда речь заходит о запланированных поражениях, то букмекерскую тему не обойти. Историй, связанных с нечистоплотными ставками, немало, но началось все в далеком 1915 году в Англии. И, конечно же, один из первых скандалов был связан с футболом. Тогда на «Олд Траффорд» сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Ставок на победу «Манчестера» со счетом 2:0 перед началом игры было неоправданно много, хотя его соперник в тот момент был явно сильнее. Когда же прозвучал стартовый свисток, то многое стало понятно, ведь те, кто вышел на поле, были классными футболистами, но очень плохими актерами. Например, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Юнайтед» при счете 2:0, было видно, что нападающий очень старался промахнуться, и трибуны буквально захлебнулись свистом. Так этот эпизод описывала пресса тех лет.

Матч закончился с нужным счетом, но СМИ не успокаивались и доказывали, что характер игры был договорным. Администрации британской футбольной лиги пришлось провести расследование инцидента, а один из букмекеров назначил вознаграждение за информацию о договорном характере матча. И вот спустя несколько дней спецкомиссия лиги вынесла свой вердикт: три игрока «Юнайтед» и четыре — «Ливерпуля» заранее обговорили счет, сделали крупные ставки и довели дело до логического завершения. Наказание было жестким: полное отстранение от футбола пожизненно. Нарушителей даже собирались не пускать на трибуны. Но в тот момент обороты набирала Первая мировая война. Чемпионат был остановлен, и для того, чтобы искупить вину, футболистам предложили отправиться на фронт. Именно за службу и участие в военных действиях оставшиеся в живых в итоге получили прощение.

Любопытно, какие суммы фигурировали тогда в этом громком деле. Какие ставки делали игроки, неизвестно, но один из участников событий — Фред Пегнам — рассказывал, что его хотели подкупить за 3 фунта. В те времена на эти деньги можно было купить хорошие туфли. А премия букмекеров за информацию о договоренности футболистов составляла 50 фунтов. Это была зарплата грузчика за два месяца. Впрочем, букмекеры тогда никому ничего не выплатили. Ну а с годами суммы в подобных делах несколько подросли.

