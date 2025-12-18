ФСБ задержала помощников телефонных мошенников в более чем 10 регионах России

Сотрудники ФСБ в сентябре и октябре 2025 года задержали 19 человек в 12 регионах России. Их подозревают в технической помощи телефонным мошенникам, указано в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержания прошли в Санкт-Петербурге, республиках Адыгея и Дагестан, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Также работу злоумышленников пресекли во Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях.

По данным ведомства, подозреваемые организовали работу сим-боксов, пополняли балансы находившихся в них сим-карт и нелегально распространяли российские номера. Также фигуранты незаконно регистрировали аккаунты в интернете. Оперативники изъяли более 40 сим-боксов и свыше 9 тыс. сим-карт и сим-чипов, которые использовали мошенники.

Против задержанных возбудили дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров и передаче информации, необходимой для регистрации в интернете. В ЦОС ФСБ уточнили, что злоумышленники работали за вознаграждение от зарубежных кураторов.

Никита Черненко