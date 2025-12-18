В Крыму за год отремонтировали почти 480 км дорог

За последний год в Крыму обновили почти 480 км дорог и ввели в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м нового жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой РК Сергеем Аксеновым.

«Обсудили с Сергеем Валерьевичем дорожное строительство. В этом году в регионе обновили почти 480 км дорог. Открыли также движение по дороге в обход Симферополя на участке Донское—Перевальное. Трасса поможет сократить время в пути до Южного берега и разгрузит город от транзита»,— написал господин Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он также отметил хорошие темпы жилищного строительства в регионе: за последние 11 месяцев было введено в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилья.

Вице-премьер сообщил, что для обновления системы водо- и теплоснабжения республике одобрили казначейский инфраструктурный кредит на сумму 1,64 млрд руб.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что в этом году на приведение региональных дорог Крыма в нормативное состояние потратили около 2,9 млрд руб. На 2026 год, по словам чиновников, на эти цели предусмотрено 10 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь