Китай запустил специальный проект с целью догнать Запад в сфере ИИ

Китайские власти прикладывают громадные усилия, чтобы догнать западные страны в сфере разработки и производства чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет агентство Reuters, изучившее соответствующие проекты в Китае. Шесть лет назад в КНР была запущена программа по самообеспечению страны продвинутыми чипами. Источники сравнивают ее с «Манхэттенским проектом» по разработке ядерной бомбы в США в 1940-е годы.

В китайской программе принимают участие многие научно-исследовательские центры и частные компании, в том числе Huawei, которая, как пишет Reuters, координирует работу. «Цель в том, чтобы Китай в конечном итоге мог производить продвинутые чипы на мощностях, полностью изготовленных в Китае. Пекин хочет на 100% исключить США из цепочки поставок»,— цитирует Reuters один из источников.

В частности, как сообщают источники, в лаборатории в Шэньчжэне создан работающий прототип фотолитографической машины с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV). Такие EUV-машины являются ключевым оборудованием для производства передовых микросхем, необходимых для ИИ-чипов. До сих пор такие машины изготавливала только нидерландская ASML. У КНР нет доступа к ее продукции из-за введенных США и другими западными странами ограничений.

По данным Reuters, в создании машины в Шэньчжэне принимали участие бывшие сотрудники ASML китайского происхождения. Прототип был запущен в начале 2025 года, в течение года проводились испытания. По данным источников, запустить производство чипов с помощью этой EUV-машины пока не удалось. Тем не менее, как отмечает Reuters, сам факт существования этой машины может говорить о том, что Китай уже находится на несколько лет ближе к успешному производству таких чипов, чем предполагали на Западе.

