ЦБ Кубы ввел плавающий курс иностранной валюты

Центральный банк Кубы ввел плавающий курс иностранной валюты. Об этом сообщила глава кубинского регулятора Хуана Лилия Дельгадо, передает портал OnCuba News. Мера начнет действовать с 18 декабря.

По словам госпожи Дельгадо, новый плавающий курс валют будет определяться спросом и предложением и публиковаться ежедневно на сайте кубинского регулятора. Она отметила, что нововведение должно обеспечить поставку иностранной валюты для экспортеров по конкурентоспособной цене. Глава ЦБ считает, что плавающий курс увеличит приток иностранной валюты на рынок страны. Это обеспечит источник финансирования операций и снизит давление и нарушения на неформальном рынке, добавила она.

Несмотря на нововведение кубинского ЦБ, в силе остаются два официальных курса валют для юридических ($1 равен 24 песо) и физических лиц ($1 равен 120 песо). К данным устоявшимся курсам добавляется новый — плавающий. Цена иностранного курса будет устанавливаться Центробанком.

В конце 2024 года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявлял, что плавающий курс будет способствовать экономическому росту страны.