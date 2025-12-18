Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области

Заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначен Дмитрий Киреев. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Киреев ранее был главным врачом районной больницы села Долгодеревенское. За время своей работы он занимал несколько руководящих позиций. В рамках этих должностей отвечал за организацию медицинской помощи, модернизацию материально-технической базы, внедрение современных управленческих и цифровых технологий.

Дмитрий Киреев официально назначен замминистра здравоохранения региона с 18 декабря с трехмесячным испытательным сроком. В новой должности он будет курировать вопросы, связанные с развитием кадрового потенциала в сфере и реализацией актуальных проектов ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, предыдущий замминистра Евгений Ванин покинул пост в ноябре по собственному желанию.

Виталина Ярховска