Замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин покидает пост

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин увольняется с должности. Служебный контракт с ним будет расторгнут 10 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 5 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации.

Замминистра будет уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

Евгений Ванин работал в должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области с декабря 2019 года. Он является врачом-педиатром. До работы в минздраве шесть лет был начальником управления по внеучебной работе Южно-Уральского государственного медицинского университета.