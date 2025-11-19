Ижевская компания Zala поставит БПЛА заказчику, охраняющему объекты ТЭК в РФ

Ижевский производитель беспилотников Zala Aero поставит «одному из крупнейших эксплуатантов беспилотных авиационных систем в России» 185 БПЛА. Как сообщает пресс-служба предприятия, соответствующее соглашение о намерениях было подписано на выставке «Транспорт России».

«В рамках достигнутых договоренностей Zala поставит модернизированные беспилотные воздушные суда (БВС) Zala Т-16 и Zala Т-20, а также мобильные лаборатории на базе транспорта повышенной проходимости»,— говорится в сообщении.

Заказчик — данные не разглашаются — среди прочего обеспечивает безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 65 регионах РФ и занимается экологическим мониторингом.